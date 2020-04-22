Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,9785
  • 7,5814
  • 382.587
  • 98923.6
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. KKTC'li bakan sert tepki gösterdi! 'Porsche'leri var ama bin 500 TL'ye tenezzül ediyorlar'

KKTC'li bakan sert tepki gösterdi! 'Porsche'leri var ama bin 500 TL'ye tenezzül ediyorlar'

KKTC'li bakan sert tepki gösterdi! 'Porsche'leri var ama bin 500 TL'ye tenezzül ediyorlar'

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti, koronavirüs nedeniyle özel sektör çalışanı yaklaşık 60 bin kişiye, bin 500 TL'lik yardım yapma kararı aldı. Yardıma durumu iyi olan kişilerin de başvurması KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu'nun tepkisine neden oldu. Sucuoğlu, ' Anlayış, devletten ne koparırsam. Mercedes'leri, Porsche'leri var, ama bin 500 TL'ye tenezzül ediyorlar' dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hükümeti koronavirüs (Covid-19) nedeniyle özel sektör çalışanı yaklaşık 60 bin kişiye, bin 500 TL'lik yardım yapma kararı aldı.

Hükümetin aldığı yardım kararına durumu iyi olan kişilerin de başvurduğu ortaya çıktı, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu isyan etti.

Dağıtılması planlanan kaynağın sınırlı olduğunu ifade eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, "Çalışanlara dağıtılma kararı alınan bin 500 TL'lik katkıdan Porcheleri ve Mercedesleri olanların da istediğini" söyledi.

"Anlayış, devletten ne koparırsam" diyen Sucuoğlu, "Mercedes’leri, Porsche’leri var, ama bin 500 TL’ye tenezzül ediyorlar' ifadelerini kullandı.

(DHA)


İmam sokağa çıkması yasak olan vatandaşların hayvanlarını otlattı

İmam sokağa çıkması yasak olan vatandaşların hayvanlarını otlattı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

İngiliz Hava Kuvvetleri uçağı, sağlık ekipmanları için İstanbul'a geldi

Galatasaray'da 90 milyonluk büyük takas