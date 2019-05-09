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  3. Son dakika... KKTC'de Başbakan Erhürman istifasını sundu!

Son dakika... KKTC'de Başbakan Erhürman istifasını sundu!

Son dakika... KKTC'de Başbakan Erhürman istifasını sundu!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Tufan Erhürman, hükümet ortalığı Halkın Partisi´nin koalisyondan çekilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı´ya istifasını sundu.

Cumhurbaşkanlığı´nda saat 10:00´da gerçekleşen görüşmede konuşan Erhürman, "Gelinen aşamadan sonra hükümet sona eriyor. Birlikte eş güdüm içerisinde verimli bir çalışma yürüttük" dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı da, "İyi diyalog geçirdik. Kolay bir dönemde Başbakanlık yapmadınız. Ciddi sıkıntılar geçirdi ülkemiz. Koalisyonların devam ettirilmesi de zor oluyor. Her yaşanan geleceğe dersler çıkaran bir örnek oluşturur. Verdiğiniz hizmetler için teşekkür ediyorum" dedi.

Akıncı, gelecek hafta tüm siyasi parti başkanlarıyla görüşeceğini be ona göre hükümeti kurma görevini bir lidere vereceğini söyledi.

(DHA)

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