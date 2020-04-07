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  3. KKTC'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

KKTC'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

KKTC'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde korona virüs nedeniyle yoğun bakımda yatan bir kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede korona salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

KKTC Sağlık Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde korona virüs tedavisi gören 78 yaşındaki KKTC vatandaşı Ümit Tilki’nin korona virüs tedavisi gördüğü, aynı zamanda kalp hastası da olduğu belirtildi. Açıklamada, Tilki’nin hayatını kaybetmesiyle ülkede korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi.

Daha öncede ülkeye turist olarak gelen iki Alman vatandaşı KKTC’de koronavirüsten hayatını kaybetmişti. KKTC’de 90 hastanın korona virüs nedeni ile karantina da tedavileri devam ediyor.

(İHA)


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