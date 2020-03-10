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  3. KKTC'de koronavirüs sonrası halk marketlere ve eczanelere akın etti

KKTC'de koronavirüs sonrası halk marketlere ve eczanelere akın etti

KKTC'de koronavirüs sonrası halk marketlere ve eczanelere akın etti

KKTC'de, Alman uyruklu bir turistte tespit edilen koronavirüs nedeniyle, halk marketlere ve eczanelere akın etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Alman bir turiste koronavirüs tespit edilmesinden sonra halk marketlere ve eczanelere akın etti. Yetkililer halkın genel kullanım alanlarını dezenfekte etmeye başladı.

DHA'nın aktardığı habere göre, KKTC'de bugün bir Alman turistte koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesinin ardından halk marketlere ve eczanelere akın etti. 

Sağlık Bakanlığı ile Sivil Savunma Başkanlığı da, ülkeye giriş kapılarınıdaki genel kullanım alanlarını dezenfekte etti. Eczanelere giden vatandaşlar, maske almak icin kuyruk oluşturdu. 

Marketlere giden vatandaşların, ellerinde eldiven ve maske kullanarak alışveriş yaptığı görüldü. Bazı marketlerde raflar boşaldı. Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, 10 bin adet maske siparişi verdiklerini açıkladı.


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