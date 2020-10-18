KKTC'de kader seçimi için ikinci tur bugün

11 Ekim’de yapılan seçimin ilk turunu Tatar oyların yüzde 32,34’ünü alarak birinci, Akıncı ise yüzde 29,80’ini alarak ikinci sırada tamamladı. Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ikinci turda, Tatar’ı destekleme kararı aldı.



Yapılan son anketlerde Tatar’ın Akıncı’nın yaklaşım 5 puan önünde olduğunu gösteriyor. Buna göre Tatar’ın oy oranı yüzde 54.1, Akıncı’ınınki ise yüzde 45.9 civarında seyrediyor. Öte yandan, geçen hafta yüksek mahkeme yargıçlarının sayısının artırılmasını öngören anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasında da “hayır” çıktı.