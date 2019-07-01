Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7004
  • 6,4587
  • 253.796
  • 98.744
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. KKTC'de düşen bir cisim sonrası patlama ve yangın

KKTC'de düşen bir cisim sonrası patlama ve yangın

KKTC'de düşen bir cisim sonrası patlama ve yangın

KKTC'de başkent Lefkoşa ve Girne arasındaki Taşkent köyü yakınlarına düşen bir cisim sonrası patlama sesleri duyuldu. Güvenlik güçlerinin kimsenin yaklaşmasına müsaade etmediği bölgeden alevlerin yükseldiği görülüyor.

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Twitter üzerinden yaptığı ilk açıklamada, "Bu akşam meydana gelen patlamaların sebebi cephanelik veya bize ait bir helikopter ve benzeri bir hava aracı değildir. Olay yerinde asker, polis ve itfaiye inceleme yapıyor." bilgisini verdi.

Olay yerine giden Özersay, buradaki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, "İlk bulgular patlamaya neden olan cismin niteliğinin ya patlayıcı taşıyan bir hava aracı ya da doğrudan doğruya bir patlayıcı (füze) olduğuna işaret etmektedir. Parçalar üzerindeki yazılar ve diğer emareler kısa süre sonra tam olarak ne olduğunu anlamamıza yardımcı olacak niteliktedir." ifadesini kullandı.

Herhangi bir can kaybı veya yaralı olmadığını belirten Özersay, itfaiyenin yangını kontrol altına aldığını bildirdi.

Görgü tanıkları düşen bir cisim gördüklerini, ardından birkaç patlama sesi duyduklarını ve alevlerin yükseldiğini anlatıyor.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ünlü oyuncunun son fotoğrafı hayranlarını şaşırttı
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in aşk dolu günü
Akbağ'dan kaybettiği eşine: Ortak çok yönümüz vardı!
Can Yaman'ın kaslı vücut paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü
Yasmin Erbil sinyali vermişti, Mehmet Ali Erbil'den iyi haber geldi

Nusret´ten hayranlarının yüreğini ağzına getiren görüntü...

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

KKTC'de düşen bir cisim sonrası patlama ve yangın

Meksika dolu fırtınasına teslim oldu: 1,5 metre kalınlığında tabaka oluştu