KKTC Başbakanı Tatar, resti çekti: Büyük kısmı Osmanlı'nın

CNN Türk'te açıklamalarda bulunan KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Kapalı Maraş ile ilgili açıklamalarda bulundu.

DOĞU AKDENİZ'DE SONDAJ GERİLİMİ

Tatar, Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri ile ilgili, "Türkiye'nin kararlı adımı çok önemli. Kıbrıs Türkleri haklarını yedirtmeyecek. Çatışma kültürüne karşı dik durmalıyız. Bölgede büyük bir zenginlik olduğu belli. Rum kesiminin söylemlerine hayret ediyorum. Rum kesiminin söylemleri hukuk dışı" dedi.

KIBRIS MÜZAKERELERİ

Kıbrıs müzakerelerinde Rum kesiminin "Türkiye'nin garantörlükten vazgeçmesi, Maraş'ın kapalı kalması" gibi taleplerde bulunmasını değerlendiren Tatar, "9 Ağustos'taki görüşmeden bir şey çıkmaz. Artık uyanın, Kıbrıs'ta iki devlet var. Miçotakis'in dediği modası geçmiş garantörlük. Türkiye'nin garantörlük hakkında vazgeçemeyiz" dedi.

KAPALI MARAŞ

Kapalı Maraş'ın açılması için gerekli işlemlerin ve envanter çalışmalarının sürdürüldüğünü belirten Tatar, "Malların iadesi söz konusu olabilir. Oradaki malların büyük kısmı Osmanlı malı. Rumlarla ortak komiteyi kabul edemeyiz. Sahil turizmi ve KKTC turizmi için çok değerli bir yer. Kendi finansmanını kendi içinde yaratacak" dedi.