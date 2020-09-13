Kışkırtıcı ziyaret: Yunan Cumhurbaşkanı Sakellaropulu Meis'e adasına gitti

Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı kışkırtıcı hamlelerine devam eden Yunanistan'dan bir adım daha geldi. Yunanlılar, Antalya'nın Kaş ilçesine 2 kilometre uzaklıkta bulunan Meis Adası'na geçtiğimiz günlerde asker göndermişti. Bölgeyi, bugün de Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu ziyaret etti.

AA'da yer alan habere göre, Meis Belediye Başkanı Yorgo Samsakos’un davetlisi olarak Meis’e gittiği törende konuşma yapan Sakelaropulu, "zor ve tehlikeli bir dönem yaşadıklarını" belirterek, "Türk liderliğinin ülkelerine yönelik baskı ve saldırgan söylemlerinin arttığını" iddiasında bulundu.

YUNAN CUMHURBAŞKANI'NDAN KIŞKIRTICI CÜMLELER

"Türkiye'nin, Yunanlı ve Türkler tarafından çok uzun yıllar boyunca inşa edilmiş iyi komşuluk ve barış içinde yaşama ortamını sabote ettiğini" öne süren Sakelaropulu, "Türk liderlerin saldırgan söylemleri halklar arasında engelleri yükseltiyor, şüphe ve düşmanlık yaratıyor, aralarındaki bağları sarsıyor." diye konuştu.

"Meis'in kurtuluşunun 77. yıl dönümü" adı altında düzenlenen törenlere katılmak üzere Ada'da bulunan Sakelaropulu şu cümleleri kullandı:

"Ada, ahlaki öneme de sahip ve takım adalarının doğu ucunda 5 bin yıl boyunca gelenek ve göreneklerini koruyor"

NAVTEX AÇIKLAMASI

Sakelaropulu, "Yunanistan'ın Türkiye ile diyaloğa uluslararası hukuk temelinde açık olduğunu ve kimseyi tehdit etmediğini" ileri sürerek, "Türkiye'nin Navtex'i yenilememesi doğru yönde bir adımdır. Hepimizin arzusu normallik ve sakinliğe geri dönmek olmalıdır." diye konuştu.