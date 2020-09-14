Kırmızı alarma son 15 gün! 'Koronavirüs kaynaklı ölümler ekim ve kasımda artabilir'

Avrupa’da koronavirüs kaynaklı ölüm sayısının kısmen sabit kalmasına rağmen vakalarda artış raporlanırken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Kluge, endişelere yol açan açıklamalarda bulundu. Ekim ve kasım aylarının sert geçeceğini belirten Kluge, bu dönemde koronaya bağlı daha fazla ölüm görülebileceğini açıkladı. Kluge açıklamasında, aşıyla ilgili olarak ise şunları söyledi: “Sürekli aşının pandeminin sonu olacağını duyuyorum. Tabii ki olmayacak. Aşının tüm nüfus gruplarına yardımcı olup olmayacağını bile bilmiyoruz. Şimdi bir gruba değil diğerine yardımcı olacağına dair bazı işaretler alıyoruz. Ve sonra farklı aşılar sipariş etmek zorunda kalırsak, tam bir lojistik kabus.”

KESKİN ARTIŞ MEVCUT



Avrupa’daki vaka sayıları son haftalarda keskin bir artış gösterdi, özellikle İspanya ve Fransa’da. Sadece cuma günü 55 ülkede 51 binden fazla yeni korona vakası raporlandı. Bunun da Nisan’daki zirveden daha fazla olduğu ifade edildi. Bu arada, günlük ölümlerin sayısı, Kovid-19 ile bağlantılı olarak günde yaklaşık 400-500 ölümle Haziran başından bu yana yaklaşık aynı seviyede kaldı.

BİR GÜNDE REKOR: 307 BİN VAKA



DSÖ, koronavirüs nedeniyle günlük kaydedilen en yüksek vaka artışını açıkladı. Verilere göre dünya genelinde 24 saatte 307 bin 930 yeni vaka tespit edildi. Hindistan 94 bin 372 bin ile en fazla vaka bildiren ülke oldu. Dünya genelinde vaka sayısı 29 milyon 189 bin 557’ye yükselirken, hayatını kaybeden kişi sayısı 928 bin 333’e çıktı.

DOKTORLAR 6 AY İÇİNDE İKİNCİ DALGA BEKLİYOR



İngiltere’de yapılan araştırmada doktorların yüzde 86’sının önümüzdeki 6 ay içinde ikinci korona dalgasını beklediği ortaya çıktı.