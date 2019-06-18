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  3. Kirli ittifak! Rum ve BAE'li bakanlar haddini aştı

Kirli ittifak! Rum ve BAE'li bakanlar haddini aştı

Kirli ittifak! Rum ve BAE'li bakanlar haddini aştı

Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodoulidis, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de sürdürdüğü faaliyetleri "Türkiye, uluslararası hukuku ve GKRY'nin (Rum) egemenlik haklarını çiğniyor" şeklinde yorumladı.

Rum Bakan, Birleşik Arap Emirlikleri ( BAE) Dışişleri Bakanı Seyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan'ı kabul ederek görüştü. Bölgedeki gelişmelerle ilgili olarak Nahyan'a bilgi veren Hristodoulidis,  BAE'nin GKRY sorununa çözüm bulma çabalarına verdiği destek için teşekkürlerini ifade etti. Hristodoulides, "Türkiye, GKRY Doğu Akdeniz'deki yasadışı faaliyetlerini durdurmalı" dedi. BAE Dışişleri Bakanı da, GKRY'İ dost bir ülke olarak niteledi. İki bakan Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması ve Ortak İşbirliği Komitesi oluşturma memorandumu imzaladı.

(DHA)

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