Kırım'daki operasyonda 8 Tatarlı gözaltına alındı

Yerel basında yer alan haberlere göre, Rus güvenlik güçleri, Kırım’da Aluşta, Belogorsk ve Akmescit şehirlerinde, Tatarların evlerine operasyon düzenledi.

Yapılan baskın ve aramalar sonucunda 8 Kırım Tatarı gözaltına alındı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) yaptığı açıklamada, 8 Tatarın gözaltına alındığını doğruladı.

Açıklamada, Aluşta, Belogorsk ve Akmescit’teki operasyonlar sonucunda 8 kişinin "terör örgütü üyesi" olduğu iddiasıyla gözaltına alındığı aktarıldı.

Ukrayna'da faaliyet gösteren Kırım Özerk Cumhuriyeti Savcılığı ise düzenlenen baskınlarla ilgili olarak ceza davası açtı.

Savcılığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rus güvenlik güçleri temsilcilerinin, Kırım Tatarlarının evinde bir dizi arama gerçekleştirdiği anımsatılarak, konut dokunulmazlığı ihlali konusunda ceza davası açıldığı ifade edildi.

(AA)