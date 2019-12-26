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  3. Kırım - Rusya demiryolu köprüsü: Avrupa ve Ukrayna, Moskova'yı kınadı

Kırım - Rusya demiryolu köprüsü: Avrupa ve Ukrayna, Moskova'yı kınadı

Kırım - Rusya demiryolu köprüsü: Avrupa ve Ukrayna, Moskova'yı kınadı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım'ı Rusya'ya bağlayan dev bir demiryolu köprüsünün açılışını yaptı. Avrupa Birliği ise Ukrayna'nın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün ihlal edildiği gerekçesiyle açılışı kınadı.

Rusya 2014'te Kırım'ı Ukrayna'dan ilhak etmişti. Ukrayna cephesinde de açılış kınandı ve Kremlin'in uluslararası hukuku çiğnediği savunuldu.

Kırım Yarımadası ile Rusya arasındaki Kerç Boğazı'nda kurulan 19 km uzunluğundaki köprü Avrupa'nın en uzun köprüsü oldu.

Putin, köprü üzerinden geçen ilk yolcu treninin kaptan köşkünde de medyaya görüntü verdi.

3,6 milyar dolara mal olan köprünün Rusya ile Kırım arasında kargo nakliyatını ve turist akışını artırması bekleniyor.

Putin, 2020'de buradan 14 milyon yolcu ile 13 milyon ton kargo taşınmasının planlandığını kaydetti.

Rusya Ulaştırma Bakanı Yevgeny Ditrikh de yolcu trenlerinin hemen hizmete gireceğini, kargo trenlerinin ise Temmuz'dan itibaren işletileceğini açıkladı.

Ukrayna'nın parçası olan Kırım Yarımadası 2014'te yapılan bir referandumun ardından Rusya tarafından ilhak edilmişti.

Kırım, Ukrayna'da Rusça konuşanların çoğunlukta olduğu tek bölgeydi. 1954'te Sovyetler Birliği tarafından Ukrayna'ya verilen bölgede, Rusların yanı sıra Ukraynalılar ve Kırım Tatarları da yaşıyor.

Kırım'ın ilhakı nedeniyle Avrupa Birliği ve ABD, Rusya'ya yaptırım uygulamıştı.

Ukrayna, kendi toprakları üzerinden kargo taşınmasını Rusya'ya yasaklamıştı.

Otomobil geçişleri için yapılan paralel bir köprü de Mayıs 2018'de hizmete girmişti.


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