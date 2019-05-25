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Kırgızistan'da Türkçe'ye büyük ilgi duyuluyor

Kırgızistan'da Türkçe'ye büyük ilgi duyuluyor

TTÖMER Müdürü Ahmet Gözübol: TTÖMER olarak bu yıl bin 550 kişi daha ailemize katıldı.

Kırgızistan'da Türkiye Türkçesi Eğitim Merkezinde (TTÖMER), yılın başından bu yana bin 550 kişi eğitim gördü. Başkent Bişkek başta olmak üzere Türkçe kursların verildiği merkezlerde tüm kurları başarıyla tamamlayan bin 50 kişiye sertifika, diğer 500 kursiyere de katılım belgesi verildi. TTÖMER Müdürü Ahmet Gözübol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "TTÖMER olarak, bu yıl bin 550 kişi daha ailemize katıldı." dedi. Sadece Kırgızların değil, ülkede yaşayan diğer milletlerin de Türkçeye yıldan yıla ilgisinin arttığına dikkati çekerek, "Türkiye Türkçesine Türkiye'yi ve Türk kültürünü yakından tanımak, Türkiye'de üniversite okumak, Türkiye'de ve Kırgızistan'daki şirketlerde iş bulabilmek, yeni bir dil öğrenmek ve TTÖMER ailesine dahil olmak için ilgi duyuyorlar." diye konuştu. Kırgızistan'da 1996 yılından beri faaliyet gösteren TTÖMER'de şimdiye kadar 50 bine yakın kişi Türkiye Türkçesi öğrendi.

(AA)

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