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  3. Kırgızistan'da Sosyal Demokrat Parti'nin kurucusu eski Cumhurbaşkanı liderliği bıraktı

Kırgızistan'da Sosyal Demokrat Parti'nin kurucusu eski Cumhurbaşkanı liderliği bıraktı

Kırgızistan'da Sosyal Demokrat Parti'nin kurucusu eski Cumhurbaşkanı liderliği bıraktı

Kırgızistan'da eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, kurucusu olduğu Sosyal Demokrat Partinin (SDP) genel başkanlığı görevinden ayrıldı.

Sosyal Demokrat Parti Sözcüsü Kunduz Joldubayeva, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sosyal Demokrat Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının eski Cumhurbaşkanı ve Parti Genel Başkanı Atambayev'in başkanlığında toplandığını belirtti. Partinin genel merkezindeki toplantının ardından alınan kararları paylaşan Joldubayeva, Kırgızistan'da eski cumhurbaşkanlarının hukuksal sorumluluklarını yeniden düzenleyen kanunun yürürlüğe girmesi dolayısıyla Atambayev'in Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanlığı görevinden ayrıldığını ve parti üyeliğini askıya aldığını kaydetti.

Joldubayeva, partinin geçici genel başkanlığına üç ay süreyle Sosyal Demokrat Parti Milletvekili Asel Koduranova'nın getirildiğini bildirdi. Toplantının ardından partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un yolsuzlukla mücadele politikası eleştirildi ve dün Atambayev'in yakın korumalığını yapan Damir Musakeyev'in tutuklanmasına tepki gösterildi.  Ceenbekov, devletin sağladığı imkanları kullanan eski cumhurbaşkanların siyaset yapmalarına izin vermeyen, eski cumhurbaşkanların hukuksal sorumluluklarını yeniden düzenleyen ve dokunulmazlıklarına sınırlama getiren kanun değişikliğini onaylamıştı.

Kırgızistan'da 2011-2017 yılları arasında cumhurbaşkanı olan Atambayev, koltuğunu Sosyal Demokrat Parti tarafından cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday gösterilen ve seçimi kazanan Ceenbekov'a devretmişti. Atambayev'in cumhurbaşkanlığı görevinden sonra iktidardaki Sosyal Demokrat Partinin başına geçmesi meclisteki parti üyelerinin büyük bölümü tarafından tepkiyle karşılanmış, Atambayev ile Ceenbekov'un arasının açılmasına neden olmuştu.

(AA)

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