Kırgızistan'da göstericiler, işgal ettikleri cezaevinden eski cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'i çıkardı

Kırgızistan'da 4 Ekim Pazar günü yapılan milletvekili seçim sonuçlarını protesto eden göstericiler, Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve içerisinde yer alan parlamentoyu işgal etti.

AA'nın aktardığı aktardığı habere göre, Merkez Seçim Komisyonu tarafından yüzde 7'lik seçim barajını aşmadığı bildirilen 12 parti taraftarı, seçim sonuçlarının iptal edilmesi talebiyle başkent Bişkek'teki Ala-Too Meydanı'nda protesto gösterisi düzenledi.

Polis, sayıları 5 binden fazla olduğu belirtilen göstericileri dağıtmak için gaz ve ses bombası kullandı. Taş ve sopalarla, belediyeye ait itfaiye ve çöp kamyonunu polislerin üzerine süren göstericiler, polisin geri çekilmesini fırsat bilerek Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve içerisinde yer alan parlamentoyu işgal etti.

Olaylarda şimdiye kadar 100'den fazla kişinin yaralandığı belirtiliyor.

Güvenlik güçleri göstericilere müdahale etmedi.

Göstericilerin bir kısmı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kalmaya devam ederken, diğerleri Ala-Too Meydanı ve siyasi mahkumların kaldığı cezaevine doğru hareket etti.

Ala-Too Meydanı'ndaki göstericiler hoparlörlerden "Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı aldık" ve "Almazbek Atambayev ve Sadır Caparov serbest bırakılmalıdır" şeklinde anonslar ve kutlama yapıyor.

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı Basın Sözcüsü Tolganay Stamaliyeva, Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un Bişkek'te olduğunu bildirdi.

CEZAEVİNDEN ESKİ CUMHURBAŞKANI ALMAZBEK ATAMBAYEV ÇIKARILDI



Kırgızistan'da milletvekili seçim sonuçlarını protesto eden göstericiler işgal ettikleri cezaevinden eski cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'i çıkardı.

KIRGIZİSTAN CUMHURBAŞKANI SOORONBAY CEENBEKOV, ÜLKEDEKİ SİYASİ GÜÇLERE SESLENDİ



Ülkedeki durumunun kontrolünde olduğunu savunan Cumhurbaşkanı Ceenbekov, tüm siyasi güçleri, ülkenin çıkarlarını kendi çıkarlarından üstün tutmaya ve kanunlara uymaya çağırdı.

Yaşanan olaylarla ilgili durumu anayasal zemine kavuşturmaya gayret ettiğini bildiren Ceenbekov, Merkez Seçim Komisyonuna seçim sürecinde yaşanan kanun ihlallerin gözden geçirilmesini, gerektiğinde seçimlerin iptal edilmesi tavsiyesinde bulunduğunu açıkladı.

Ülkendeki yaşanan olaylara dikkati çeken Ceenbekov, bu gece bazı siyasi güçlerin seçim sonuçlarını bahane ederek iktidarı ele geçirmek istediklerini belirtti.

Ceenbekov, bu güçlerin halkın huzurunu bozduklarını, polisin uyarılarını dikkate almadıklarını, doktorlara saldırdıklarını ve binalarda büyük hasara yol açtıklarını ifade etti.

Güvenlik güçlerine göstericilere ateş edilmemesi emrini verdiğini hatırlatan Ceenbekov, "Şimdiye kadar, durumun kötüleşmesini önlemek için mümkün olan tüm önlemleri aldık. Devlette ve toplumda istikrar milletvekili mazbatasından daha üstündür." diye konuştu.

Ceenbekov, olayların arkasındaki siyasi partilerinden taraftarlarını sakinleştirmelerini ve bulundukları yerlerden uzaklaşmalarını ve kendi taraftarlarından provokasyondan uzak durmaları talebinde bulundu.