Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye’de bulunan Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ile ortak basın toplantısı düzenledi. ABD’nin Türkiye’yi S-400 hava savunma sistemleri almaktan vazgeçirmeyi amaçlayan ve tehditler içeren mektubunu değerlendiren Çavuşoğlu, “ABD’nin S-400 mektubun üslubunu kabul etmiyoruz. Hiç kimse Türkiye’ye ültimatom veremez. Türkiye, Rusya’dan S-400 savunma sistemini almıştır ve Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi aldığı karardan vazgeçmez. S-400 savunma sistemi Türkiye’ye gelecektir” diye konuştu.

FRANSA'YA TERÖR ELEŞTİRİSİ

Çavuşoğlu, mevkidaşının önünde Fransa’nın YPG’ye verdiği desteği de eleştirdi “Fransa’nın YPG ile yakın işbirliğini doğru bulmuyoruz. Fransa’nın YPG ile işbirliği içinde olması Fransa’ya yakışmaz” dedi. Çavuşoğlu, 1915 olaylarına ilişkin, “Fransa’nın benimsediği popülist ve siyasi tutumunu biz kesinlikle reddediyoruz” dedi. İdlib’de tam ateşkes sağlandığına dair açıklamalara da değinen Çavuşoğlu, “Şu anda tam olarak ateşkes sağlandığını söylemek mümkün değil. Bu konudaki görüşmelerimiz de sürüyor. Rejim burada okulları, hastaneleri ve sivilleri hedef alıyor. 200 bin sivil evini terk etti. Bu felakettir. Bu sabah 10. gözlem üssümüze yönelik bir saldırı oldu. Saldırıların kasıtlı olduğunu düşünüyoruz” dedi.

LE DRIAN RUM BASININI YALANLADI

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, İdlib meselesinde durumdan kaygılı olduklarını söyleyerek, “Biz İdlib konusunda Türkiye’yi destekliyoruz” dedi. Fransız Bakan, Rum basınında yer alan Fransa’nın Kıbrıs’ta üs edineceği ve buradaki askeri mevcudiyetini kalıcı hale getireceği iddialarını da yalanlayarak “Fransız bir üssün veya Fransız askeri birliklerinin Kıbrıs’ta konuşlanması gibi bir öngörümüz kesinlikle olmadı. Rum basınının bu konuda yanıldığını söyleyebilirim” ifadesini kullandı.

GERGİNLİĞİ AZALTMA BÖLGESİNE SEVKIYAT

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki ateşkes gözlem noktasındaki birliklere yatak ve kurşun geçirmez akordiyon siper sevkıyatı yapıldı. Malzemeler dün gün boyu taşındı.

REJİMDEN 10 NO'LU GÖZLEM NOKTASINA HAVAN SALDIRISI

Suriye’nin ağır çatışmaların yaşandığı İdlib bölgesinde rejimle muhalifler arasında ateşkes imzalandığı haberlerinden kısa süre sonra Türkiye’nin gözlem noktalarından birine saldırıldı. Milli Savunma Bakanlığı, rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde kontrol ettiği As Shariah bölgesinden, 3 kilometre mesafedeki Zawiyah Dağı bölgesinde yer alan 10 numaralı gözlem noktasına “kasıtlı” 35 havan atışı ile saldırı yapıldığını açıkladı. Saldırıda üç askerin hafif yaralandığı, teçhizat ve malzemelerden bir kısmının zarar gördüğü belirtildi.