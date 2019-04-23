Kim'ın kız kardeşi zirve öncesi hazırlık için Rusya'da



Güney Kore’de yayımlanan The Chosun Ilbo gazetesine konuşan bir kaynak Kim’in kız kardeşi Kim Yo-jung’un Pyeongyang’dan sabah uçuşuyla Vladivostok’a geldiğini söyledi. Kaynak “Zirveye hazırlanmak için Kim’den önce Rusya’ya gitti” dedi.

Kim Yo-jung’un, halihazırda Vladivostok’ta bulunan Kuzey Kore liderinin Özel Kalem Müdürü Kim Chang-son ile bir araya geldiği iddia edildi.

ZIRHLI TRENİ RUSYA’YA GELİYOR

Sputnik’e konuşan Rusya Uzak Doğu Trenyolları’ndan bir kaynak da Kim’in zırhlı treninin sabah saatlerinde Hasan istasyonuna, sonra Ussurisyk’e, oradan da Vladivostok’a ulaşacağını ifade etti.

Kaynak, Kim’in treninin geçişi sırasında diğer trenlerin saatlerinin değişebileceğini de ekledi. Ancak trenyollarının resmi sözcüsü henüz tren saatlerinde bir değişiklik olmadığını aktardı.

Diğer yandan daha önce Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) Kim’in yakında Putin’le görüşmek için Rusya’ya geleceğini aktarmıştı. Rus Kommersant Gazetesi de süreçle ilgili bilgi sahibi iki kaynağa dayandırdığı haberinde ziyaretin 25 Nisan’da gerçekleşeceğini ileri sürmüştü. Kremlin’den konuyla ilgili net bir açıklama gelmedi, ancak Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov , Putin ile Kim’in nisan sonunda görüşebileceğini ifade etmişti.

(SPUTNIK NEWS)