  • $5,7903
  • 6,5573
  • 247.238
  • 94.103
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
11 Haziran 2019 Salı 07:17 | Son Güncelleme: 11 Haziran 2019 Salı 07:23

Kim Jong-un'un öldürülen üvey kardeşinin CIA için çalıştığı iddia edildi

Kim Jong-un'un öldürülen üvey kardeşinin CIA için çalıştığı iddia edildi

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki havalimanında 2017'de suikast sonucu öldürülen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un üvey ağabeyi Kim Jong-nam'ın ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) için çalıştığı öne sürüldü.

Amerikan Wall Street Journal gazetesinin, konuya dair bilgisi olan isimsiz bir kaynağa dayandırdığı haberde, Kuzey Kore liderinin üvey ağabeyi Kim'in, CIA ile bağlantısının olduğu belirtildi.

Haberde, Kim'in Şubat 2017'deki Malezya seyahatinin, buradaki bir CIA muhbiriyle görüşme amaçlı gerçekleşmiş olabileceğine işaret edildi.

İddialara ilişkin CIA yetkilileri açıklamada bulunmadı.

Malezya'da 2 senedir süren Kim Jong-nam suikastı davası kapsamında yargılanan Endonezyalı sanık Siti Ayşe hakkındaki suçlamalar mart ayında düşürülmüş, Vietnamlı sanık Doan Thi Huong da geçen ay tahliye edilmişti.

 KİM JONG-NAM SUİKASTI

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un üvey ağabeyi Kim Jong-nam, 13 Şubat 2017'de Kuala Lumpur'daki havalimanında uğradığı saldırıda hayatını kaybetmişti. Suikastta VX sinir gazı kullanıldığı iddia edilmişti.

Olayın ardından havalimanı güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerden yola çıkılarak Endonezyalı Siti Ayşe ve Vietnamlı Doan Thi Huong gözaltına alınmıştı.

Siti Ayşe, savunmasında "kamera şakası" karşılığında kendisine 90 dolar ödeme yapıldığını ileri sürmüş, Japon veya Koreli olduğunu düşündüğü kişilerin, kendisinden bebek yağına benzer maddeyle televizyon programı için şaka yapmasını istediğini söylemişti.

Kim suikastıyla bağlantısı olduğundan şüphelenilen 4 Kuzey Koreli ise Malezya'dan kaçmıştı.

AA

PKK´lılar Kaçacak Delik Arıyor... Komandolar Hakurk´u Teröristlere Dar Etti

İran’ın Yeni Hava Savunma Füze Sistemi Görücüye Çıktı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Kim bu terbiyesiz! Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzatmıştı

Çernobil dizisi zirveye oturdu; turistler bölgeye akın etti

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.