Hadsiz sözler! Bozguna uğradı, Türkiye'ye dil uzattı!

Libya'nın doğusundaki Libya Ulusal Ordusu isimli silahlı grubun lideri olan Halife Hafter'ten haddini aşan bir Türkiye açıklaması geldi. 4 Nisan'da ülkedeki aktörler barış görüşmelerine hazırlanırken aldığı emirlerle başkent Trablus'u ele geçirmek için sürpriz bir saldırı başlatarak Libya'yı yeniden bir iç savaşa sürükleyen Hafter'in ilerleyişi, başkentteki uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçlerce kısa sürede durduruldu.



BOZGUNA UĞRADILAR

Ancak, aradan geçen iki aydan fazla sürede taraflar arasında belirli bölgelerin hızla el değiştirmesine rağmen, iki taraftan biri üstünlük sağlayamazken UMH'ye bağlı güçler, geçen çarşamba günü Hafter birliklerinin başkentin yaklaşık 100 kilometre güneyinde ikmal ve harekat noktası olarak kullandıkları Giryan kentini ele geçirdiğini açıkladı. Hafter'e bağlı güçlerin arkalarında ağır silahlarını ve mühimmatlarını bırakarak kaçması, UMH tarafından bir "bozgun" olarak tanımlandı. Hafter'e bağlı güçler başkent saldırısında Giryan kentinde yaşadığı bozgunun ardından Türkiye'yi suçlamaya çalıştı. Hafter'e bağlı güçlerin sözcüsü Ahmed Buzeyd el-Mismari, Libya Hava Kuvvetlerinin, ülke karasularına yaklaşan tüm Türk gemilerinin hedef alınması yönünde talimat verdiğini, Libya Kara Kuvvetlerinin de Türk hedeflerini düşman hedefleri olarak gördüğünü söyledi. Mismari, Libya'da yatırımları olan Türk şirketlerine yönelik de yaptırım uygulanacağını dile getirdi.







LİBYA'YI BÖLÜNMEYE SÜRÜKLEYEN İSİM

Libya'nın "yeni Kaddafi'si" olarak tanımlanan General Halife Hafter, uzun yıllar ABD'de sürgünde kalmıştı. Kaddafi'nin devrilme sürecinde Libya'ya dönen Hafter'in CIA ile işbirliği içinde olduğu biliniyor. Libya'da olası bir barışı baltalayan ve Türkiye dahil uluslararası arenada tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) karşı savaş açan Hafter'i bu süreçte Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Suudi Arabistan'ın desteklediği biliniyor. (Sabah)