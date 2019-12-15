Kerkük'te terör örgütü DEAŞ polis aracına saldırdı: 2 ölü

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rıyad kasabasında güvenliği sağlayan federal polis gücüne ait devriye aracına silahlı saldırı düzenlendiğini bildirdi.



DEAŞ tarafından düzenlenen saldırıda 2 polisin öldüğünü belirten Kamil, Rıyad kasabası yakınlarındaki dağlık bölgede saklandıkları tahmin edilen DEAŞ mensuplarına yönelik operasyon başlatıldığını da kaydetti.



DEAŞ'IN KIRSAL BÖLGELERDEKİ SALDIRILARI DEVAM EDİYOR



DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin de bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde peyderpey örgütten geri alınmıştı.



Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer ilan ederek, ülke topraklarının örgütten kurtarıldığını duyurmuştu.



DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasına rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Selahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.

