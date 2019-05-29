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29 Mayıs 2019 Çarşamba 07:21 | Son Güncelleme: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 07:21

Kamerun'da firari aslan paniği! 30 ineği yediler

Kamerun'da firari aslan paniği! 30 ineği yediler

Kamerun'un merkez bölgesindeki Mbam-ve-Kim kenti halkını, parktan kaçan aslan korkusu sardığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, doğal yaşam parkından kaçan 4 aslan yakındaki Mbam-ve-Kim kentindeki besi hayvanlarına saldırarak 30 kadar ineği telef etti.     
         Bölge yetkilileri, kaçan aslanları bulmak, halkı ve çiftlik hayvanlarını aslan saldırısından korumak için kentteki Alman Uluslararası İşbirliği Kurumuyla (GIZ) arama çalışması başlattı.     
         Kaçan aslanların ilk başta iki tane olduğunu sandıklarını belirten park yetkilileri ise ayak izi takibi ve duyulan kükreme seslerinden sonra kentte 4 aslan olduğu sonucuna vardıklarını kaydetti. Yetkililer endişe içindeki halka korkmamaları ve gece vakti evlerinden çıkmamaları çağrısı yaptı.     

Orta Batı Afrika'nın Atlas Okyanusu kıyısında bulunan Kamerun'da birçok doğal yaşam parkı bulunuyor. Bu parklarda kaçak av yapan bölge halkı zaman zaman vahşi hayvan saldırısı nedeniyle hayatını kaybediyor. 

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