Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8649
  • 6,5805
  • 240.103
  • 96.406
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Kendisine yer vermeyen kadına yaşlı adamdan şoke eden tepki

Kendisine yer vermeyen kadına yaşlı adamdan şoke eden tepki

Kendisine yer vermeyen kadına yaşlı adamdan şoke eden tepki

Çin’de yaşanan olayda; otobüse binen yaşlı bir adam, kendisine yer vermesini istediği kadının onu reddetmesi üzerine herkesi şoke eden bir şey yaptı. Yaşlı adam kadının kucağına oturarak kendisine tepki gösterilince kadını bir de tokatladı. O anlar otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedildi.

x

Olay 13 Nisan’da Çin’in Gansu eyaletinin başkenti olan Lanzhou’da yerel saat ile 16:50 sıralarında seyir halindeki bir otobüste meydana geldi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, yaşlı bir adamın, oturmakta olan bir kadından yer istediği görülüyor. Ancak kadın yer vermeyi reddediyor ve ikili tartışmaya başlıyor.

Kısa süren sözlü tartışmanın ardından yaşlı adam, kendisine yer vermeyen kadının kucağına oturuyor. Bunun üzerine otobüsü sağa çeken şoför, olaya müdahale etmeye çalışıyor.

Otobüs şoförünün adamı, kadının kucağından kaldırma girişimi sırasında daha da sinirlenen yaşlı adam, kadını tokatlamaya başlıyor.

Otobüs şoförünün bir süre daha konuşarak ikna etmeye çalıştığı yaşlı adam, en sonunda kadının kendisini itmesi ile oturduğu yerden kalkıyor. Ancak, bu sefer de kadının itmesi sonucu düşmüş taklidi yapan adam bir süre daha otobüs zemininde yatmaya devam ediyor.

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Demet Akbağ eşi için mevlit okuttu
Beşiktaşlı futbolcunun Dilan Çiçek Deniz'e talip olduğu iddia edildi
Gelin ata binmiş 'ya nasip' demiş
Damat adayı Eser West o dizide başrol oynayacak
Deniz Çakır'a 1 yıla kadar hapis istemi
Bursa’da motosikletin üzerine yatarak yarış yapan iki sürücü, yürekleri ağza getirdi. Yaşanan bu teh

Motosikletin üzerine yatarak yarış yapan gençler yürekleri ağza getirdi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Kilosu 6 bin liradan satılıyor, siparişlere yetişemiyorlar

Beşiktaşlı futbolcunun Dilan Çiçek Deniz'e talip olduğu iddia edildi