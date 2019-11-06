Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,754
  • 6,3842
  • 275.672
  • 100577
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Kediyi kurutma makinesinin içine atana 34 ay hapis

Kediyi kurutma makinesinin içine atana 34 ay hapis

Kediyi kurutma makinesinin içine atana 34 ay hapis

Malezya'da kuru temizleme dükkanında, hamile kediyi kurutma makinesinin içine atarak öldüren adam, halktan gelen tepkiler üzerine tutuklanarak 34 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bernama haber ajansına göre, başkent Kuala Lumpur'da kuru temizleme dükkanında çalışan 42 yaşındaki K. Ganesh, bir kediyi kurutma makinesinin içine atarak öldürdüğünü gösteren güvenlik kamerası kaydının sosyal medyada tepki görmesi üzerine gözaltına alındı.

Ganesh'i yargılayan Selayang Sulh Ceza Mahkemesi, sanığın "hayvana eziyet etme" suçundan hapis ve para cezasına çarptırılması yönünde hüküm verdi.

34 ay hapse mahkum edilen işçi 40 bin Malezya ringgiti (55 bin TL) para cezasına da çarptırıldı.

AA


Ünlü çiftten sürpriz karar! Tek celsede boşandılar
Her Yerde Sen dizisinden hayranlarını üzen haber
Hercai'nin yıldızı sır gibi sakladığı sevgilisiyle yakalandı!
6 yıllık evlilikte sürpriz son! Güle oynaya boşandılar
Onur Tuna'nın paylaşımı takipçilerini korkuttu!
<p>7. Koğuşta Mucize şu ana kadar (3 hafta 3 gün) 3 milyon 654 bin 710 kişi tarafından izlendi, 63 m

7. Koğuştaki Mucize İlk 20´ye Girdi. İşte Gişe Rakamları...

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Türkiye'nin en yükseği olacak... Botan Köprüsü ile 50 yıllık hayal gerçekleşecek

Türk denizlerinde yeni tehlike!