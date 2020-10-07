Kazananlar ABD ve FETÖ olacak

Kırgızistan’da yaşanan olayları AKŞAM’a değerlendiren gazeteci Mametbek Mırzabayev, seçimleri kazanan partilerin Rus yanlısı açıklamalar yaptığına dikkat çekerek, “Olaylar sonrasından bunun meyvelerini toplayanlar olacaktır. Bu sefer Batı toplayacak. Seçimi kazanan parti Rusya yanlısı açıklamalar yapıyordu. Ayaklanmayla kaybeden Rusya oldu. ABD yanlısı partiler ve siyasetçiler bundan sonra iktidara gelecek” dedi. “Mırzabayev, FETÖ’nün de kazananlar arasında olacağını belirterek “Önceki seçimlerde FETÖ’cülerin aday olduğu partiler kaybetmişti. Şimdi ön plana çıkacaklar. Hapisten çıkan siyasiler içinde FETÖ’nün altın nesil olarak değerlendirilen isimleri de var” dedi.