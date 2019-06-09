Kazakistan'da seçimi Kasım Cömert Tokayev kazandı

Kazakistan'daki cumhurbaşkanlığı erken seçimi sandık sonuç anketlerine göre, mevcut cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev yüzde 70,13 oy alarak seçimi kazandı.

"Toplumsal Fikir" Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Aynur Majitova, düzenlediği basın toplantısında, ülke genelinde 325 seçim merkezinde 13 bin 200 seçmen arasında sonuçlara ilişkin anket yaptıklarını belirterek, buna göre Nur Otan Partisi adayı Kasım Cömert Tokayev'in yüzde 70,13 oy aldığını bildirdi.

Komünistler Halk Partisi adayı Jambıl Ahmetbekov'un yüzde 3,86, Kazakistan Demokratik Partisi "Ak Yol" adayı Daniya Yespayeva'nın yüzde 5,82 oy aldığını ifade eden Majitova, seçmenin "Millet Kaderi" adayı Amirjan Kosanov'a yüzde 15,39, Halk Demokratik Vatansever Partisi adayı Toleutay Rahimbekov'a ise yüzde 3,3 oy verdiğini aktardı.

Majitova, ayrıca Kazakistan Sendikalar Derneğinin adayı Amangeldi Taspihov'un yüzde 1,41 ve "Büyük Bozkır Kartalları" (Ulı Dala Kırandarı) Toplumsal Birliği adayı Sadibek Tugel'in ise yüzde 0,86 oy aldığını söyledi.

Merkez Seçim Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, saat 20.00 itibarıyla seçime katılım oranının yüzde 77 olduğu belirtildi.

Seçimlerde mevcut Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Komünistler Halk Partisi adayı Jambıl Ahmetbekov, Kazakistan Demokratik Partisi 'Ak Yol' adayı Daniya Yespayeva, 'Millet Kaderi' (Ulıt Tagdırı) adayı Amirjan Kosanov, Halk Demokratik Vatansever Partisi 'Köy' (Auıl) Toleutay Rahimbekov, Kazakistan Sendikalar Derneğinin adayı Amangeldi Taspihov ve 'Büyük Bozkır Kartalları' (Ulı Dala Kırandarı) Toplumsal Birliği adayı Sadibek Tugel yarıştı.

Seçim sürecini, binin üzerinde yabancı gözlemci izledi.

Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi gözlemci misyonu üyesi, Kırgızistan Meclis milletvekili Rıskeldi Mombekov, yaptığı açıklamada, 10'dan fazla seçim merkezini ziyaret ettiklerini belirterek, seçimlerin sakin ve huzurlu bir ortamda, uluslararası standartlara uygun yapıldığını söyledi.

19 seçim kanunu ihlali

Başsavcı Yardımcısı Bulat Dembayev, seçim sürecinin sakin bir ortamda geçtiğini ancak Nur Sultan, Almatı kentlerinin yanı sıra 5 ilde daha yasa dışı kampanya, seçmene birden fazla oy pusulası verilmesi, seçim sandığına 2-3 pusula birden atılması ve bir kişinin iki kere oy kullanması gibi 19 seçim kanunu ihlalinin tespit edildiğini bildirdi.

Söz konusu ihlallerle ilgili 18 idari davanın açıldığını vurgulayan Dembayev, tüm delillerin mahkemeye gönderildiğini, yasaları ihlal eden seçim komisyonu üyelerinin bu görevlerinden uzaklaştırıldığını ifade etti.

(AA)