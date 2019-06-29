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  3. Kazakistan'da dehşete düşüren kavga! Paylaştığı fotoğraf ortalığı karıştırdı

Kazakistan'da dehşete düşüren kavga! Paylaştığı fotoğraf ortalığı karıştırdı

Kazakistan'da dehşete düşüren kavga! Paylaştığı fotoğraf ortalığı karıştırdı

Kazakistan’ın Atırav şehrindeki bir petrol sahasında Kazak işçiler Arap işçilere linç girişiminde bulundu. Dehşete düşüren olayda yumruklar tekmeler havada uçuştu, o korkunç anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, Kazakistan’ın Atırav şehrindeki Tengiz petrol sahasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kazak işçilerle Arap işçiler arasında belirli konularda problemler yaşanıyordu. İddiaya göre, en son bir Arap işçinin Kazak bir kız ile uygunsuz fotoğraf paylaşması olaylarının fitilinin ateşlenmesine neden oldu. Bu durum üzerine Kazak işçilerin şantiyede Arap işçilerin peşine düşerek onları yakaladıkları yerlerde dövmeye başladığı, linç girişiminde bulunduğu belirtildi. Yaşanan kavganın dehşete düşüren görüntüleri sosyal medyada hızla yayılırken petrol sahasının yetkililerinden konuya ilişkin açıklama yapılmadı. Yapılan haberlerde bölgeye güvenlik ekiplerinin yönlendirildiği ve olay hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi. 

Atırav Belediyesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, olayın sabah saat 11.00 sularında gerçekleştiği Sohsolited Contracting Endihering and Prourement S. A. L Offshore şirketi çalışanları arasında ve Libya vatandaşı Eli Daoud'un bir kızla uygunsuz bir fotoğraf paylaşması sonucu yaşandığı doğrulandı. 

(İHA)

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