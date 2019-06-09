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09 Haziran 2019 Pazar 10:03 | Son Güncelleme: 09 Haziran 2019 Pazar 10:05

Kazakistan sandık başına gitti

Kazakistan sandık başına gitti

Kazakistan halkı, cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitti.

İzmir'in Balçova ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kazakistan’da cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy kullanma işlemleri yerel saatle 07.00'de başladı. Ülkede kayıtlı olan 11 milyon 947 bin seçmen 7 aday arasından yeni cumhurbaşkanını belirlemek için sandığa gidiyor.
  
Seçimde, Nur Otan Partisi’nden Kasım-Cömert Tokayev, Kazakistan Komünist Halk Partisi adayı Jambıl Ahmetbekov, Ak Yol Partisi adayı Daniya Espayeva, Auyl Partisi adayı Töleutay Rahimbekov, Kazakistan Sendika Federasyonu adayı Amangeldi Taspihov, Büyük Bozkır Kartalları Hareketi adayı Sadibek Tügel, Millet Kaderi Hareketi adayı Amirjan Kosanov yarışıyor.
  
Kazakistan’da oy kullanma işlemleri yerel saatle 20.00’de sona erecek.

(İHA)

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