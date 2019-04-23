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Katliamın faili 7 canlı bomba

Katliamın faili 7 canlı bomba

Sri Lanka’da 290’dan fazla kişinin ölümüne 500 kişinin de yaralanmasına neden olan patlamaların 7 canlı bomba tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Saldırıyı, Ulusal Tevhid Cemaati'nin yaptığı açıklandı.

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Sri Lanka’da Paskalya gününde kilise ve otellere  düzenlenen terör saldırılarını 7 intihar eylemcisinin gerçekleştirdiği  bildirildi. 290’dan fazla insanın yaşamını yitirdiği kanlı saldırıları gerçekleştirenler, kilise ve lüks otellerde kendilerini havaya uçurdu. 

Sri Lanka Adli Tıp Kurumu yetkilisi Ariyananda Welianga, Kochchikade’de St. Anthony, Katana’da St. Sebastian ve Batticaloa’daki Meryem Ana  Kilisesi ile başkent Kolombo’da beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve  Kingsbury otellerine düzenlenen 6 bombalı saldırıyı 7 intihar bombacısının  gerçekleştirdiğinin belirlendiğini açıkladı. 

BEDEN PARÇALARI

Welianga, olay yerinden toplanan benden parçaları üzerinde yapılan  analizlerde saldırıların intihar eylemi olduğunun anlaşıldığını belirtti. 

Shangri-La otelinde iki bombacının, Cinnamon Grand ve Kingsbury  otellerinde birer ve St. Anthony, St. Sebastian ve Meryem Ana kiliselerinde de  birer canlı bombanın beden parçalarının bulunduğunu ifade eden Welinga,  Kolombo’nun banliyölerindeki bir konukevi ve üst geçit yakınında meydana gelen patlamaların araştırıldığını kaydetti. 

BAĞLANTI OLABİLİR

290’ı aşkın insanın hayatını kaybettiği patlamaları, Ulusal Tevhid Cemaati'nin yaptığı duyuruldu. Militan grubun uluslararası bir ağdan yardım aldığı belirtiliyor. Kabine sözcüsü Rajitha Senaratne, “Uluslararası bir bağlantı bulunmadan saldırılar başarılı olmayabilirdi” dedi.

Türk mühendislerin evlerinde yas var

Sri Lanka’da terör saldırıları sırasında hayatını kaybeden Türk mühendisler Serhan Selçuk Nariçi ve Yiğit Ali Çavuş’un evlerinde yas var. Yiğit Ali Çavuş’un Kadıköy’deki evinde Baba Mehmet Çavuş, “Çok başarılı bir çocuktu, pırıl pırıl bir çocuktu. İstanbul Teknik Üniversitesi’ni onur öğrencisi olarak bitirdi. Acı haberi, televizyon ekranlarında ‘Sri Lanka’da patlama var’ diye alt yazı geçince aldım. Oğlum 2 yıldır orada bir firmanın mühendisi olarak çalışıyor. Ulaşmaya çalıştım, ama bir türlü ulaşamadım” dedi.

ERDOĞAN'DAN TAZİYE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan her ikisi de Adıyamanlı olan Türk mühendislerin ailelerini yalnız bırakmadı. Erdoğan acılı aileleri arayarak başsağlığı dileğinde bulundu. 

BAŞKA PATLAYICILAR BULUNDU

Sri Lanka’nın Bandaranayake Uluslararası Havalimanı  yakınlarında el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirildiği bildirildi. Hava Kuvvetleri Sözcüsü Gihan Seneviratne, patlayıcı içeren yaklaşık 2  metre uzunluğunda PVC borunun ele geçirildiğini söyledi.

13 kişi gözaltına alındı

Sri Lanka’nın başkenti Colombo’daki bir eve operasyon düzenleyen güvenlik güçleri,  kimlikleri açıklanmayan 13 kişiyi gözaltına aldı. Operasyon sırasında meydana gelen ve intihar saldırısı olduğu ileri  sürülen patlamada 3 polis yaşamını yitirdi. 

CAMİYE DE SALDIRI 

Öte yandan Sri Lanka polisinin yaptığı açıklamaya göre, önceki gece  Kalutara kentindeki Müslümanlara ait iş yeri kundaklandı, Puttalum kasabasındaki  bir camiye ise molotofkokteylli saldırıda bulunuldu. Polis saldırılar sonucunda herhangi bir hasar oluşup oluşmadığı  hakkında bilgi vermedi.

İstihbarat vardı

Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, ülkesinde  düzenlenen saldırılara ilişkin istihbaratın alındığını kabul ederek ancak yeterli  önlemlerin neden alınmadığının araştırılacağını söyledi. Sürece katkı sunmak isteyen ülkelerin liderlerinden telefonlar  aldığını belirten Wickremesinghe, saldırının faili teröristlerin denizaşırı  bağlantılarının saptanmasında bu desteğe ihtiyaçlarının olacağını kaydetti.

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