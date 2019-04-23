Kate'ten dördüncü çocuk esprisi

Middleton’ın hayranlarından biri, dördüncü bebeği deneyip denemeyeceğini sorunca, Düşes, “Sanırım William biraz endişelenebilir!” yanıtını verdi. Middeleton, üçüncü çocuğu Prens Louis’e hamile olduğunu açıklamadan önce de benzer bir yorum yapmıştı. Yapılan yorumlar, Middleton’ın yeniden çocuk doğurabileceği şeklinde oldu.