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Kate'ten dördüncü çocuk esprisi

Kate'ten dördüncü çocuk esprisi

Cambridge Düşesi Middleton, Cambridge Dükü Prens William ile birlikte gittiği Kuzey İrlanda gezisinde, küçük bebeğiyle gelen bir adama, “Çok minik, beni düşünmeye sevk ediyor” dedi.

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Middleton’ın hayranlarından biri, dördüncü bebeği deneyip denemeyeceğini sorunca, Düşes, “Sanırım William biraz endişelenebilir!” yanıtını verdi. Middeleton, üçüncü çocuğu Prens Louis’e hamile olduğunu açıklamadan önce de benzer bir yorum yapmıştı. Yapılan yorumlar, Middleton’ın yeniden çocuk doğurabileceği şeklinde oldu. 

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