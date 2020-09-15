Katar'dan İsrail'e rest: Görüşmelere katılmayacağız

Katar Dışişleri Bakan Yardımcısı Lulva el-Hater, İsrail ile diplomatik ilişkiler kurarak normalleşme görüşmelerine katılmayacağını belirtti.

DHA'da yer alan habere göre, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ABD'nin gözetiminde İsrail ile diplomatik ilişkiler kurulması anlaşmaya varılan normalleşme adımına Katar'dan tepki geldi.

Filistinlilerle ihtilaf çözülene kadar İsrail ile diplomatik ilişkiler kurarak normalleşme görüşmelerine katılmayacağını belirten Lulva el-Hater şunları söyledi:

"NORMALLEŞME ÇÖZÜM OLAMAZ"

“Normalleşmenin bu çatışmanın özü olduğunu düşünmüyoruz ve bu nedenle çözüm olamaz. Bu çatışmanın özü, ‘ülkesi olmadan, işgal altında yaşayan bir halk olarak Filistinlilerin içinde yaşadığı zor şartlarla ilgilidir”

"BOYKOT SONA ERECEK"

Dışişleri Bakan Yardımcısı Lulva el-Hater, körfez ülkeleri tarafından Katar'a yönelik uygulanan üç yıllık boykotu da sona erdirme yönünde yakında ilerleme kaydedebileceklerini belirtti.