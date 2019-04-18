Katar'dan İran'daki sel mağdurlarına destek

Fondan yapılan yazılı açıklamada, yardımların İran Kızılayı ve Uluslararası Kızılhaç Örgütü iş birliğiyle Katar Kızılayı üzerinden sağlanacağı belirtildi.

Açıklamada, selden en çok zarar gören ailelere barınak ve temel malzemelerin temin edilmesi çabalarının destekleneceği ve zorunlu ihtiyaçları karşılamak için aylık yardımlar sunulacağı ifade edildi.

İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli, ülkenin 25 eyaletini etkileyen sel felaketinin zararının 7 milyar 619 milyon dolar (yaklaşık 44 milyar 380 milyon Türk lirası) olduğunu belirtmişti.

Ülkede mart ayının ikinci haftasından sonra başlayan şiddetli yağışlar ülkedeki 31 eyaletten 25'ini etkisi altına aldı. Etkili olduğu bölgelerde ciddi hasara yol açan sel felaketinde ülke genelinde onlarca kişi hayatını kaybetti.

İran'daki selzedelere yardım için harekete geçen Türk Kızılay da İran Kızılayı ile ortak organizasyonla afet bölgelerine 5 tır insani yardım malzemesi ulaştırmıştı.

(AA)