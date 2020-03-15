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  3. Katar'dan İran'a acil tıbbi destek paketi yardımı

Katar'dan İran'a acil tıbbi destek paketi yardımı

Katar'dan İran'a acil tıbbi destek paketi yardımı

Katar, şuana kadar 724 kişinin hayatını kaybettiği İran'a, koronavirüsle mücadele için 6 tonluk acil tıbbi yardım paketi gönderdi.

Katar, İran'a yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede destek amacıyla 6 tonluk acil tıbbi yardım paketi gönderdi.

AA'nın aktardığı habere göre, Katar Kalkınma Fonu (QFFD) tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran'a gönderilen yardım paketinin yaklaşık 6 tonluk tıbbi ekipman ve malzemeden oluştuğu belirtildi.

Açıklamada, Doha'nın uluslararası toplumu tehdit eden bu salgınla mücadele için uluslararası çabaları desteklemeye devam edeceği vurgulandı.

Katar, geçen hafta da Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Filistin'e 10 milyon dolar değerinde tıbbi ekipman ve cihaz desteği sağlamıştı.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından neredeyse İran'ın tamamında etkili olmuştu.

İran'da vaka sayısı 13 bini aşarken, can kaybı 724'e yükseldi.


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