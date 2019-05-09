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Katar'dan Burkina Faso hamlesi

Katar'dan Burkina Faso hamlesi

Katar yönetimi Burkina Faso'ya 24 adet askeri personel taşıma aracı teslim etti.

Katar Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Burkina Faso'da güvenlik ve istikrarın sağlanmasına destek olmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında 24 adet askeri taşıma aracını taşıyan kargo uçağının bu ülkeye ulaştığı belirtildi.

Teslimatı yapmak üzere Burkina Faso'ya giden Katar heyetinin, bu ülkenin Başbakanı Christophe Dabire tarafından kabul edildiği kaydedildi.

Burkina Faso, 2015'ten bu yana terör saldırılarına maruz kalıyor. Daha önce ülkenin kuzeyinde ve Sahel bölgesinde yoğunlaşan ve Batı ile Boucle du Mouhoun bölgelerine yayılan saldırılarda resmi verilere göre en az 300 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkenin 13 bölgesinden 7'sinde 1 Ocak'tan itibaren olağanüstü hal ilan edilmişti.

(AA)

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