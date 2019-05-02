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Katar'dan ABD ve İran'a diyalog çağrısı

Katar'dan ABD ve İran'a diyalog çağrısı

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, İran ile ABD'yi, aralarındaki sorunlara sürdürülebilir çözümler bulmak için diyalog başlatmaya çağırdı.

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Asya İşbirliği Diyaloğu (AİD) 16. Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın kapanışında basına açıklama yapan Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, bölgenin daha fazla krizi kaldıramayacağını söyledi.

Tek taraflı alınan yaptırım kararlarının krizlerin çözümünde olumlu sonuçlar doğuracağını düşünmediklerini belirten Al Sani, İran ile ABD'ye, aralarındaki sorunlara sürdürülebilir çözümler bulmak için diyalog başlatma çağrısı yaptı.

"Katar herkesle diyaloğa girmeye hazır"

Körfez krizinin bölgesel düzeyde iş birliği önünde engel oluşturduğuna değinen Al Sani, Katar'ın herkesle diyaloğa girmeye hazır olduğunu dile getirdi.

Beyaz Saray'dan 22 Nisan'da yapılan açıklamada, İran petrol yaptırımlarından muaf tutulan 8 ülkeye yeni muafiyet hakkı verilmeyeceği duyurulmuştu.

(AA)

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