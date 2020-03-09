Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1047
  • 6,9882
  • 328.566
  • 104381
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Katar'da koronavirüs nedeniyle eğitime ara verildi

Katar'da koronavirüs nedeniyle eğitime ara verildi

Katar'da koronavirüs nedeniyle eğitime ara verildi

Katar'da, yeni tip koronavirüs nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar eğitime ara verildi.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Katar Devleti Hükümet İletişim Ofisi, özel ve devlete ait eğitim kurumlarının tamamında eğitimin yarından itibaren askıya alınacağını duyurdu.

Eğitime ikinci bir duyuruya kadar ara verildiği ve bu adımın öğrencilerin güvenliği ve koronavirüs tedbirleri kapsamında atıldığı kaydedildi.

- Katar'da koronavirüs vakası 18'e yükseldi

Öte yandan Katar Sağlık Bakanlığı, ülkede 3 kişinin daha salgına yakalandığını açıkladı.

Bakanlık, virüs tespit edilenlerin sayısının son vakalarla birlikte 18'e yükseldiğini kaydetti.

Katar, 27 Şubat'ta yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle İtalya ve İran'daki vatandaşlarını tahliye etmiş, ilk Kovid-19 vakası da 28 Mart'ta tespit edilmişti.


<p>JÖH Tabur Komutanlığına bağlı timler, il merkezi ve ilçelerinde dondurucu soğuklara rağmen vatand

JÖH timleri karlı tepelerde PKK'lı teröristlere göz açtırmıyor

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

JÖH timleri karlı tepelerde

Meryem Uzerli'den şaşırtan itiraflar: Ozan Güven'i stalk'lıyorum!