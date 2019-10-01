Kaşıkçı için Riyad'a 3 soru

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Washington Post’ta dün yayımlanan makalesinde Kaşıkçı’nın öldürülmesini 21. yüzyılın en tartışmalı olayı olarak niteledi, olayın tüm yönleriyle aydınlatılıp aydınlatılmayacağının, çocuklarımızın nasıl bir dünyada yaşayacağını belirleyeceğini ifade etti.

ÖLÜM FERMANINI KİM VERDİ?

Erdoğan, Suudi yönetimine şu soruları yöneltti: “Kaşıkçı’nın cenazesi nerededir? Ölüm fermanını kim imzalamıştır? Aralarında bir adli tıp uzmanının da bulunduğu 15 katili iki uçakla İstanbul’a kim göndermiştir? Başkan Erdoğan, cinayetle ilgili duruşmaların kapalı kapılar ardında yapılmasının ve sanıkların gayri resmi olarak serbest bırakıldığı iddialarının, uluslararası toplumun beklentilerini boşa çıkardığını da kaydetti.

İSLAMOFOBİ’YE KARŞI ORTAK TV KANALI

ORTAK TOPLANTIDA KARAR VERİLDİ

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, ülkesinin Türkiye ve Pakistan ile İslam karşıtlığıyla mücadele etmek için İngilizce ortak bir televizyon kanalı kurma kararyla ilgili sosyal medya hesabında değerlendirmelerde bulundu. Mahathir, “Dinimizin terörü desteklediğine yönelik ithamlar yapılmaması için İslam’ın ne olduğunu izah etmek üzere çaba sarf etmek gerektiğini düşündük” dedi. Mahathir paylaşımına Erdoğan ve Pakistan Başbakanı İmran Han’la, BM zirvesinde yaptığı görüşmenin fotoğrafını da ekledi.