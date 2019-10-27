'Kaşıkçı cinayeti çok titiz bir eylemdi'
Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini ‘Suudi Arabistanlı resmi yetkililerin katılımıyla önceden planlanmış titiz bir eylem’ olarak niteledi.
Callamard, “Titiz bir özel operasyon yapıldığını biliyorum. Yaklaşık 17 Suudi yetkilinin muhtemelen suç mahallini incelemek ve düzenlemek için cinayetten sonra oraya gitmesi de dahil olmak üzere Riyadlı yetkililerin cinayetten sonraki olaylara katıldığını da biliyorum” ifadesini kullandı.