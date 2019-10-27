'Kaşıkçı cinayeti çok titiz bir eylemdi'

Callamard, “Titiz bir özel operasyon yapıldığını biliyorum. Yaklaşık 17 Suudi yetkilinin muhtemelen suç mahallini incelemek ve düzenlemek için cinayetten sonra oraya gitmesi de dahil olmak üzere Riyadlı yetkililerin cinayetten sonraki olaylara katıldığını da biliyorum” ifadesini kullandı.