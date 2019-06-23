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Karşılıklı savaş tehditleri sürüyor

Karşılıklı savaş tehditleri sürüyor

İran’ın Umman Körfezi’nde bir ABD İHA'sı düşürmesinin ardından yükselen gerilim dün de devam etti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin Danışmanı Hüsameddin Aşina, ABD'ye yaptırımları hafifletme çağrısında bulundu. İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi de, İran’a yönelik muhtemel askeri saldırının Washington’un bölgedeki çıkarlarını ve müttefiklerini ateşe atacağını söyledi. ABD Başkanı Trump ise İran'la savaş istemediğini fakat olası bir savaşta İran’ın “yok olabileceğini” söyledi. Trump “İran’a karşı harekat hala masada. Ek yaptırımlar da geliyor” dedi. ABD Başkanı, nükleer silahtan vazgeçmesi durumunda İran'ın "zengin ve mutlu bir ülke, kendisinin de en iyi arkadaşı" olacağını söyledi.

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