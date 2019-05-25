Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0835
  • 6,8198
  • 251.269
  • 86.072
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Karın ağrısı nedeniyle gitti, midesinden çıkanlar doktorları bile şoke etti

Karın ağrısı nedeniyle gitti, midesinden çıkanlar doktorları bile şoke etti

Karın ağrısı nedeniyle gitti, midesinden çıkanlar doktorları bile şoke etti

Hindistan'da karın ağrısı şikâyetiyle hastaneye giden 35 yaşındaki akıl hastası bir adamın karnından kaşık, kapı kilidi, tornavida ve diş fırçası çıkarıldı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Hindistan'ın Himachal Pradesh eyaletinin Mandi bölgesinde ikamet etmekte olan Karan Sen isimli 35 yaşındaki adam, karın ağrısı şikâyetiyle hastaneye gitti. 

Karan Sen, bir doktor tarafından yapılan muayene sonrası karnında 'kist' olduğu düşünülerek ameliyata alındı. Doktorun ameliyat sırasında adamın karnında bir tornavida bulmasından sonra, 35 yaşındaki adam New Chowk kentindeki Shri Lal Bahadur Shastri Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada yapılan muayenede X-Ray ve röntgen sonuçları adamın karnında birkaç yabancı maddenin bulunduğunu göstardi. Bunun üzerine burada tekrar ameliyata alından adamın karnından 8 kaşık, 2 tornavida, 2 diş fırçası, bir mutfak bıçağı ve bir kapı kilidi çıkarıldı.

Ameliyat sonrası açıklamada bulunan hastane cerrahları ise operasyonun yaklaşık dört saat sürdüğünü ve adamın hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtti.

Ayrıca, yerel medyada 35 yaşındaki adamın son 20 yıldır şizofreni hastası olduğu bilgisine yer verildi.

(DHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Fahriye Evcen'in son halini görenler tanıyamıyor!
Kaldığı otelin geceliği 10 bin TL
Oğlunu dövdüğü için Taha Tatlıcı'yı bıçakladığını söyleyen Günay Musayeva ağız değiştirdi
Murat Arkın'dan o paylaşımlara sert tepki!
Hadise'nin kardeşi Alman futbolcuya kafayı taktı
Tebaa-i Sadıka dediğimiz, yüzyıllarca iç içe ve huzur içinde yaşadığımız, en önemli görevlere dahi g

Ermeni Meselesi Nedir? İşte Tarihi Belgelerle Ermeni Meselesi | #NesliTarih

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Haftanın fotoğrafları (24 Mayıs 2019)

Emeklilere bayram ikramiyesinin ödeneceği tarih belli oldu