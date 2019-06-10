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10 Haziran 2019 Pazartesi 09:23 | Son Güncelleme: 10 Haziran 2019 Pazartesi 09:23

Karayipler ülkesi Haiti'de protestolar sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Karayipler ülkesi Haiti'de protestolar sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Karayipler ülkesi Haiti'de hükümet karşıtı protestolarda çıkan olaylar sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Polis sözcüsü Michael-Ange Jeunes, Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin istifası talebiyle başkent Port-au-Prince'de düzenlenen protestolar sırasında, kim tarafından açıldığı henüz belli olmayan ateşte 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını belirtti. Jeunes, 1 polis memurunun da atılan taş sonucu yaralandığı bilgisini verdi.

Göstericilerden bazılarının iki polis aracını ve iki binayı ateşe verdiğini belirten Jeunes, olaylar sırasında 12 kişinin gözaltına alındığını kaydetti. Göstericilerin araçlar ve büyük taşlarla yolları kapatması sonucu bazı şehirler arasında ulaşım aksadı. Protestocuların lastik yaktığı ve yolları kapattığı gösteriler nedeniyle çok sayıda mağaza ve benzin istasyonu kapandı.

Polisin, devlet başkanlığı sarayının yakınlarına barikat kurduğunu ve bu barikatları aşmaya çalışan göstericilere karşı göz yaşartıcı gaz kullandığı ifade edildi. 
Jacmel, Cap-Haitien, Saint-Marc ve Gonaives kentlerinde de benzer gösteriler düzenlendi. Gösterilere siyasi partiler, dini gruplar ve topluluk örgütleri de dahil olmak üzere geniş çaplı bir katılım olduğu bilgisi paylaşıldı. 

PETROCARİBE PROGRAMI YOLSUZLUK İDDİALARINA KARŞI PROTESTOLAR

Amerika kıtasının en yoksul ülkelerinden Haiti'de 7 Şubat tarihinde başkent Port-au-Prince ve diğer şehirlerde binlerce kişi, Venezuela tarafından 2005'te hayata geçirilen Petrocaribe programının fonlarıyla ilgili yolsuzluk iddialarına tepki olarak protesto gösterilerine başlamıştı. 

Yüksek enflasyon, yoksulluk ve yolsuzluğa tepki olarak başlayan hükümet karşıtı protestolara, son günlerde başta başkent Port-au-Prince'de olmak üzere yüz binlerce kişi katıldı. ABD yanlısı olmakla suçlanan Devlet Başkanı Moise'ye tepki gösteren eylemciler, gösterilerde ABD bayraklarını ateşe vermişti. 

Ülke medyasına yansıyan resmi olmayan bilgilere göre, gösterilerde şubat ayı sonu itibariyle en az 9 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtilmişti. Gösterilerde 5 ABD vatandaşının da aralarında olduğu bir grup yabancı uyruklu da gözaltına alınmıştı.

(AA)

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