Kararlı duruşa isyan

Getirilen son yaptırımlara rağmen Ankara ve Başkan Erdoğan’ın kararlı duruşundan rahatsız olan dergi, “Türkiye’nin ana muhalefet partisi CHP’nin başını çektiği bir hükümetin ABD’ye ve AB’ye karşı daha az düşmanca davranacağını ummak için kesinlikle bir neden var” ifadelerini kullandı. İki ülke ilişkilerinin “ağır çekim bir tren enkazına” benzetildiği yazıda “Washington’ın Erdoğan’a karşı artan hayal kırıklığı göz önüne alındığında, bazıları Türkiye ile gerçek iş birliğinin ancak Erdoğan’dan sonra mümkün olacağı sonucuna vardı” denildi.