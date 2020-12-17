  • $7,8015
  • 9,5262
  • 467.547
  • 1392.45
17 Aralık 2020 Perşembe 01:49 | Son Güncelleme:

Kararlı duruşa isyan

Kararlı duruşa isyan

ABD merkezli Foreign Policy dergisi, Washington-Ankara ilişkilerini değerlendirdi.

Getirilen son yaptırımlara rağmen Ankara ve Başkan Erdoğan’ın kararlı duruşundan rahatsız olan dergi, “Türkiye’nin ana muhalefet partisi CHP’nin başını çektiği bir hükümetin ABD’ye ve AB’ye karşı daha az düşmanca davranacağını ummak için kesinlikle bir neden var” ifadelerini kullandı. İki ülke ilişkilerinin “ağır çekim bir tren enkazına” benzetildiği yazıda “Washington’ın Erdoğan’a karşı artan hayal kırıklığı göz önüne alındığında, bazıları Türkiye ile gerçek iş birliğinin ancak Erdoğan’dan sonra mümkün olacağı sonucuna vardı” denildi.

<p>TV8 ekranlarının en sevilen yarışma programlarından olan MasterChef 15 Aralık salı akşamı yeni bö

Mehmet Şef ve Barbaros arasında gergin anlar

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın koordinesindeki ''Yeditepe Huzur 2020-26'' uygulaması, saat 13.00'te başladı

Çocuklar için Ankara'dan yola çıktı

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.