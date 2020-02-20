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  3. Karantinadaki gemide 2 kişi Kovid-19 nedeniyle öldü

Karantinadaki gemide 2 kişi Kovid-19 nedeniyle öldü

Karantinadaki gemide 2 kişi Kovid-19 nedeniyle öldü

Japonya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karantinaya alınan yolcu gemisindeki 2 yolcu hayatını kaybetti.

Japon haber ajansı Kyodo’nun haberine göre, 500’den fazla kişide Kovid-19 virüsünün tespit edildiği “Diamond Princess" gemisinde yolcu olan 80 yaşlarındaki bir kadın ve bir erkek öldü.

Ölen yolcuların kimliklerine ilişkin detaylı bilgi verilmezken, söz konusu virüsten Japonya’da ölenlerin sayısı böylece 3’e yükseldi.

Ülkede il olarak Kanagawa bölgesinde, 80'li yaşlardaki bir kadın, Kovid-19'un yol açtığı zatürre nedeniyle geçen hafta hayatını kaybetmişti. 

Başkent Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı'nda 4 Şubat'ta karantinaya alınan ve 3 bin 500'den fazla kişinin bulunduğu "Diamond Princess" adlı yolcu gemisinde, dün test sonuçları negatif çıkan yolcuların tahliyesi başlamıştı.

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen Kovid-19'un, kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü "acil durum" ilan etmişti. 

(AA)


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