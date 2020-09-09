Karantinada olması gerekirken denize girdi: İspanya'da korona gözaltısı

İspanya'nın San Sebastian kentinde koronavirüs hastası bir kadın, cankurtaran olarak çalıştığı sahilde denize girdi. Kadının iş arkadaşlarının ihbarda bulunması üzerine olay yerine gelen koruyucu kıyafetli polisler kadını gözaltına aldı.

İHA'da yer alan habere göre, kurallara uymayan kadının koronavirüs tedbirleri kapsamında 5 bin 500 Euro’ya (48 bin 482 TL) kadar para cezasına çarptırılması bekleniyor.

Ayrıca ülkede koronavirüs hastası bir kişinin başka bir kişiye koronavirüs bulaştırdığının tespit edilmesi durumunda kesilen cezanın 100 bin Euro’dan fazla olduğu ifade ediliyor.