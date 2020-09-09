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  3. Karantinada olması gerekirken denize girdi: İspanya'da korona gözaltısı
09 Eylül 2020 Çarşamba 10:48 | Son Güncelleme:

Karantinada olması gerekirken denize girdi: İspanya'da korona gözaltısı

Karantinada olması gerekirken denize girdi: İspanya'da korona gözaltısı
İHA

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası olmasına rağmen çalıştığı sahilde denize giren kadın, polisler tarafından gözaltına alındı.

İspanya'nın San Sebastian kentinde koronavirüs hastası bir kadın, cankurtaran olarak çalıştığı sahilde denize girdi. Kadının iş arkadaşlarının ihbarda bulunması üzerine olay yerine gelen koruyucu kıyafetli polisler kadını gözaltına aldı.

İHA'da yer alan habere göre, kurallara uymayan kadının koronavirüs tedbirleri kapsamında 5 bin 500 Euro’ya (48 bin 482 TL) kadar para cezasına çarptırılması bekleniyor.

Ayrıca ülkede koronavirüs hastası bir kişinin başka bir kişiye koronavirüs bulaştırdığının tespit edilmesi durumunda kesilen cezanın 100 bin Euro’dan fazla olduğu ifade ediliyor.

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