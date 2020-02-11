Karantinada 60 vaka daha
Japonya’nın başkenti Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı’nda salı günü karantinaya alınan 3 bin 700 kişinin bulunduğu yolcu gemisinde 60 kişide daha virüs teşhis edildi.
Böylece koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 130’a çıktı. Sağlık Bakanlığı’ndan bir yetkili, gemideki herkese test yapılmasının planlandığını belirtti. Japonya’daki toplam vaka sayısı ise 155 oldu. Resmi açıklamaya göre 19 Şubat’a dek sürmesi beklenen karantinanın ise uzatılabileceği belirtilirken, vaka sayısının artmasından endişe ediliyor.
KULUÇKA DÖNEMİ 24 GÜN SÜREBİLİR
Çin’de yapılan bir araştırma, yeni tip koronavirüsün kuluçka döneminin 24 gün sürebileceğini gösterdi.