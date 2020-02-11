Karantinada 60 vaka daha

Böylece koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 130’a çıktı. Sağlık Bakanlığı’ndan bir yetkili, gemideki herkese test yapılmasının planlandığını belirtti. Japonya’daki toplam vaka sayısı ise 155 oldu. Resmi açıklamaya göre 19 Şubat’a dek sürmesi beklenen karantinanın ise uzatılabileceği belirtilirken, vaka sayısının artmasından endişe ediliyor.

KULUÇKA DÖNEMİ 24 GÜN SÜREBİLİR

Çin’de yapılan bir araştırma, yeni tip koronavirüsün kuluçka döneminin 24 gün sürebileceğini gösterdi.