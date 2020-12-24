Kaosun çözümü Türk kahvaltısı

Türk uzun yol sürücüleri Kent’te Ashford yakınlarındaki M20 yakınlarındaki bir kamyon durağında kahvaltı yaparken görüntülendi. İngiliz gazeteleri Mirror ve The Sun, isimlerini açıklamadığı Türk şoförlerin kendilerine ziyafet çekmesini “Becerikli Türk şoförleri, nefis bir Akdeniz kahvaltısı ile kendilerine ziyafet çekerken yaşanan kaosa da karşı gelmeyi bildi” şeklinde haberleştirdi.

Fransa’nın İngiltere’den gelen yolcu ve nakliye araçları için negatif koronavirüs testi şartıyla ulaşıma izin vermesi kaosu çözmeye yetmedi. Binlerce kişi test kuyruklarında bekliyor.