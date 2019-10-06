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Kaos derinleşiyor

Kaos derinleşiyor

Irak’ın birçok vilayetinde düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde ölü sayısı 100’e, yaralı sayısı 3 bine yaklaşırken daha fazla ölüme yol açan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. 

Irak’ın başkenti Bağdat’ta 1 Ekim’den bu yana “yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu” nedeniyle düzenlenen gösterilerde ölü sayısı 100’e yükseldi. 3000’den fazla yaralı var. İnsanların yaralıları, tutuklanma korkusundan dolayı devlet hastanelerine götürmediği, bu nedenle ölü sayısının artabileceği söyleniyor. Irak Başbakanı Abdulmehdi, gösteriler nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağını kaldırdı. Bağdat’ta yasağı delen kalabalığın üzerine ateş açılıyordu. Kimliği belirsiz keskin nişancılar Bağdat’ta ikisi polis dört kişiyi öldürdü. Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr ve Sünni Arap liderlerden Usame en-Nuceyfi, hükümetin istifa etmesi ve erken seçim çağrısında bulundu.

HASTANELER YETERSİZ KALIYOR

Hastanelerde, yaralılara acil müdahale için tıbbi malzeme ve kan ünitelerinde sıkıntı yaşanıyor. Tahrir Meydanı’na giden yol ve köprüler trafiğe kapalı. Hükümet binalarının olduğu Yeşil Bölge’de üst düzey güvenlik önlemleri sürüyor.

GÖRÜŞMELERDEN SONUÇ ÇIKMADI 

Başbakanlık yetkilileri Bağdat ve diğer 7 kentteki göstericilerin temsilcilerinden oluşan heyetle bir araya geldi. Görüşmenin ardından açıklama yapılması ise görüşmelerin yarıda kesildiğine işaret ediyor. Öte yandan Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, göstericilerin taleplerini yerine getirmek için özel bir komisyon kuracağını bildirdi. Dıişleri Bakanlığı, can kayıpları dolayısıyla Irak halkına başsağlığı dileyerek hükümetin halkın beklentilerinin karşılanmasını için gereken adımları atacağına inandığını bildirdi.  

 

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