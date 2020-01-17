Kanadalı kurbanlara çifte tazminat

Öte yandan uçakta hayatını kaybedenler için İranlılar cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreni için toplanan kalabalığın yönetim karşıtı slogan attıkları görüldü.

URANYUM SINIRI AŞILDI

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran’ın 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan önceki dönemden çok daha fazla zenginleştirilmiş uranyum sahibi olduğunu söyledi. ABD Başkanı Trump’ın ise, İran’a yönelik BM yaptırımlarının yeniden devreye girmesini sağlayacak İhtilaf Çözüm Mekanizması’nı işletmemezlerse, Avrupa ülkelerini, yeni vergilerle tehdit ettiği ortaya çıktı.