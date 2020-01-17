Kanadalı kurbanlara çifte tazminat
Kanada Ulaştırma Bakanı Marc Garneau, İran’da düşen ve 176 kişiye mezar olan Ukrayna uçağında ölen Kanada vatandaşlarının ailelerine hem İran’dan hem de Kanada hükümetinden tazminat sağlanması için çalışma yapıldığını söyledi.
Öte yandan uçakta hayatını kaybedenler için İranlılar cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreni için toplanan kalabalığın yönetim karşıtı slogan attıkları görüldü.
URANYUM SINIRI AŞILDI
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran’ın 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan önceki dönemden çok daha fazla zenginleştirilmiş uranyum sahibi olduğunu söyledi. ABD Başkanı Trump’ın ise, İran’a yönelik BM yaptırımlarının yeniden devreye girmesini sağlayacak İhtilaf Çözüm Mekanizması’nı işletmemezlerse, Avrupa ülkelerini, yeni vergilerle tehdit ettiği ortaya çıktı.