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  3. Kanada'da şehir merkezinde silahlı saldırı! Çok sayıda yaralı var

Kanada'da şehir merkezinde silahlı saldırı! Çok sayıda yaralı var

Kanada'da şehir merkezinde silahlı saldırı! Çok sayıda yaralı var

Kanada'nın başkenti Ottawa'da silahlı saldırı düzenlendi. Kanada medyasına göre saldırıda 4 kişi vuruldu. Bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırganın kaçmış olabileceği belirtiliyor.

Kanada'nın başkenti Ottava'da en kalabalık caddelerinde birinden silah sesleri yükseldi.

Kanada medyası silahlı saldırıda bir kişinin öldüğünü duyurdu. Yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının kritik olduğu belirtiliyor. Kanada polisi, olay yerinden uzak durulması çağrısı yaptı.

Saldırganın kaçmış olabileceği belirtiliyor. Kanada polisi olayla ilgili henüz kimsenin gözaltına alınmadığını duyurdu.


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