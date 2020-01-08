Kanada'da şehir merkezinde silahlı saldırı! Çok sayıda yaralı var

Kanada'nın başkenti Ottava'da en kalabalık caddelerinde birinden silah sesleri yükseldi.



Kanada medyası silahlı saldırıda bir kişinin öldüğünü duyurdu. Yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.



Yaralıların durumlarının kritik olduğu belirtiliyor. Kanada polisi, olay yerinden uzak durulması çağrısı yaptı.



Saldırganın kaçmış olabileceği belirtiliyor. Kanada polisi olayla ilgili henüz kimsenin gözaltına alınmadığını duyurdu.