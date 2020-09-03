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  3. Kanada'da salmanello bakterisi alarmı: Vaka sayısı 457'ye yükseldi
03 Eylül 2020 Perşembe 11:59 | Son Güncelleme:

Kanada'da salmanello bakterisi alarmı: Vaka sayısı 457'ye yükseldi

Kanada'da salmanello bakterisi alarmı: Vaka sayısı 457'ye yükseldi
İHA

Kanada'da ABD'den ithal edilen soğanlarla bağlantılı 78 yeni salmonella vakası tespit edildi. Ülkede toplam salmonella vaka sayısı 457'ye yükseldi.

Bir yandan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden Kanada'da şimdi de salmonello bakterisi alarmı verildi. ABD'den ihraç edilen soğanlarla bağlantılı olduğu belirtilen bakteriyle ilgili 78 yeni vaka bildirildi.

İHA'da yer alan habere göre, Kanada Halk Sağlığı Ajansı (PHAC), yeni vakalarla birlikte toplam vaka sayısının 457'ye yükseldiğini duyurdu.

Yetkililer, Kanadalıları ABD'den ithal edilen kırmızı soğan konusunda uyarmış, restoranlara ve toptancılara ürünlerin iade edilmesini istemişti. Kırmızı soğanın ardından şüphelenilen bir diğer ürün ise yine ABD'den ithal edilen şeftaliler olmuştu. Bazı şüpheli markalar listelenmiş ve Kanadalıların bu ürünleri kullanmaması konusunda uyarı yapılmıştı.

Salgınla ilgili şu ana kadar 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 66 kişinin hastanede tedavi altına alındığı aktarıldı.

SALMONELLA NEDİR?

Öte yandan Salmonella bakterisi başta, tifo, paratifo ve gıda zehirlenmesine yol açabilen ve bağırsak sistemini etkileyen yaygın bir bakteri.

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