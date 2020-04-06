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  3. Kanada Başbakanı Justin Trudeau: Misilleme yapabiliriz

Kanada Başbakanı Justin Trudeau: Misilleme yapabiliriz

Kanada Başbakanı Justin Trudeau: Misilleme yapabiliriz

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD'li bir üretim şirketinin Kanada'ya koruyucu maske göndermesini durdurma kararının misilleme önlemlerine yol açabileceğini belirterek Trump'ı uyardı.

Trudeau tıbbi ekipmanların “sınırın her iki tarafına da geçtiğini” söyledi ve her gün binlerce hemşirenin çalışmak üzere Kanada’dan Detroit’e gittiğini belirtti. Trudeau, “Bunlar Amerikalıların bel bağladığı şeyler. Sınırımız boyunca hizmetlerin karşılıklı ticaretini bloke etmek hata olur” dedi.


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